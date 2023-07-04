Footmercato: Кокорин не вернётся в «Арис»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не вернётся в «Арис» за который выступал на правах аренды в сезоне-2022/23.

Как сообщает Footmercato, «Арис», за который Кокорин выступал в сезоне-2022/2023 на правах аренды, отказался от идеи с возвращением российского форварда из-за финансовых условий.

32-летний россиянин в прошедшем сезоне выступал в кипрском «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины». Он забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах. Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что Кокорин начнёт летние сборы с «Фиорентиной».