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Кокорин начнёт летние сборы с «Фиорентиной»

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Тимофей Бердышев, агент Александра Кокорина, сообщил, что российский нападающий проведёт летние учебно-тренировочные сборы с «Фиорентиной».
Кокорин начнёт летние сборы с «Фиорентиной»
  • globallookpress.com
  • © Spada/Keystone Press Agency

«Александр сейчас возвращается в «Фиорентину». Он начнёт сборы с клубом. Пока никаких новых вариантов нет. Кокорин обсуждал с клубом свои взаимоотношения, пока он возвращается в Италию», — цитирует Бердышева «Спорт-Экспресс».

32-летний россиянин в составе кипрского «Ариса» в сезоне-2022/23 забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Бывший форвард московского «Спартака» был признан лучшим игроком чемпионата Кипра прошедшего сезона. Кокорин выступал в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины».

Ранее сообщалось, что «Фатих Карагюмрюк» проявляет интерес к Кокорину.

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