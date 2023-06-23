Кокорин начнёт летние сборы с «Фиорентиной»

Тимофей Бердышев, агент Александра Кокорина, сообщил, что российский нападающий проведёт летние учебно-тренировочные сборы с «Фиорентиной».

«Александр сейчас возвращается в «Фиорентину». Он начнёт сборы с клубом. Пока никаких новых вариантов нет. Кокорин обсуждал с клубом свои взаимоотношения, пока он возвращается в Италию», — цитирует Бердышева «Спорт-Экспресс».

32-летний россиянин в составе кипрского «Ариса» в сезоне-2022/23 забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Бывший форвард московского «Спартака» был признан лучшим игроком чемпионата Кипра прошедшего сезона. Кокорин выступал в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины».

Ранее сообщалось, что «Фатих Карагюмрюк» проявляет интерес к Кокорину.