Sport24: «Фатих Карагюмрюк» проявляет интерес к Кокорину

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в клубе «Фатих Карагюмрюк».

Как сообщает Sport24, клуб рассматривает аренду российского нападающего на сезон. «Фатих Карагюмрюк» ждёт решения от футболиста и «Фиорентины».

32-летний россиянин в сезоне-2022/23 забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Бывший форвард московского «Спартака» был признан лучшим игроком чемпионата Кипра прошедшего сезона. Кокорин выступал в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины».

Ранее сообщалось, что решение по Кокорину в «Арисе» может быть принято на следующей неделе.