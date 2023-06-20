Sport24: «Фатих Карагюмрюк» проявляет интерес к Кокорину
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Как сообщает Sport24, клуб рассматривает аренду российского нападающего на сезон. «Фатих Карагюмрюк» ждёт решения от футболиста и «Фиорентины».
32-летний россиянин в сезоне-2022/23 забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Бывший форвард московского «Спартака» был признан лучшим игроком чемпионата Кипра прошедшего сезона. Кокорин выступал в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины».
Ранее сообщалось, что решение по Кокорину в «Арисе» может быть принято на следующей неделе.