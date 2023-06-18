Решение по Кокорину в «Арисе» может быть принято на следующей неделе

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский не исключил, что российский нападающий Александр Кокорин всё же продолжит выступать в чемпионате Кипра по футболу в сезоне-2023/24.

«Решения ещё нет, думаю, всё решится на следующей неделе. Делаем всё для того, чтобы оставить Александра в клубе, хотелось бы этого, но пока всё ещё в процессе переговоров», — цитирует Шпилевского «Спорт-Экспресс».

32-летний россиянин в сезоне-2022/23 забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Бывший форвард московского «Спартака» был признан лучшим игроком чемпионата Кипра прошедшего сезона. Кокорин выступал в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины».

Ранее сообщалось, что Кокорин не останется в «Фиорентине».