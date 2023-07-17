Узнать больше

The Sun: Магуайр готов покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за лишения капитанской повязки

Короткая ссылка
Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может покинуть команду после того, как главный тренер Эрик тен Хаг лишил его капитанской повязки.
The Sun: Магуайр готов покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за лишения капитанской повязки
  • AP

По информации The Sun, игрок был разочарован решением наставника. Он понимает, что его время в клубе подходит к концу. Защитник рассматривает варианты с переходом в другие команды чемпионата.

Магуайр был капитаном команды чуть более трёх лет. Защитник в составе МЮ в 175 матчах забил семь мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что МЮ заплатит Магуайру €12 млн, чтобы он покинул клуб летом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить