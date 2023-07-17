The Sun: Магуайр готов покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за лишения капитанской повязки
- AP
По информации The Sun, игрок был разочарован решением наставника. Он понимает, что его время в клубе подходит к концу. Защитник рассматривает варианты с переходом в другие команды чемпионата.
Магуайр был капитаном команды чуть более трёх лет. Защитник в составе МЮ в 175 матчах забил семь мячей и сделал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что МЮ заплатит Магуайру €12 млн, чтобы он покинул клуб летом.