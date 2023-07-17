The Sun: Магуайр готов покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за лишения капитанской повязки

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может покинуть команду после того, как главный тренер Эрик тен Хаг лишил его капитанской повязки.

По информации The Sun, игрок был разочарован решением наставника. Он понимает, что его время в клубе подходит к концу. Защитник рассматривает варианты с переходом в другие команды чемпионата.

Магуайр был капитаном команды чуть более трёх лет. Защитник в составе МЮ в 175 матчах забил семь мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что МЮ заплатит Магуайру €12 млн, чтобы он покинул клуб летом.