Daily Mail: МЮ заплатит Магуайру €12 млн, чтобы он покинул клуб летом
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По информации Daily Mail, у игрока осталось ещё два года по контракту. Его зарплата составляет €220 тыс. в неделю. МЮ готов выплатить Магуайру половину от причитающейся ему суммы (€11,6 млн), чтобы он покинул клуб.
В нынешнем сезоне англичанин провёл за «красных дьяволов» 26 матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.
Ранее Рио Фердинанд высказал мнение, что Гарри Магуайр должен покинуть «Манчестер Юнайтед».