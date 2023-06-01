Daily Mail: МЮ заплатит Магуайру €12 млн, чтобы он покинул клуб летом

«Манчестер Юнайтед» настроен расстаться с защитником команды Гарри Магуайром в летнее трансферное окно.

По информации Daily Mail, у игрока осталось ещё два года по контракту. Его зарплата составляет €220 тыс. в неделю. МЮ готов выплатить Магуайру половину от причитающейся ему суммы (€11,6 млн), чтобы он покинул клуб.

В нынешнем сезоне англичанин провёл за «красных дьяволов» 26 матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

Ранее Рио Фердинанд высказал мнение, что Гарри Магуайр должен покинуть «Манчестер Юнайтед».