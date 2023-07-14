Узнать больше

World Aquatics отклонила предложение Украины отстранить Всероссийскую федерацию плавания

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП), член бюро World Aquatics Владимир Сальников сообщил, что организация отклонила предложение Украины отстранить российскую и белорусскую федерации.
World Aquatics отклонила предложение Украины отстранить Всероссийскую федерацию плавания
  • Gettyimages.ru

«На заседании бюро World Aquatics украинской стороной было предложено отстранить российскую и белорусскую федерации. Предложение было отклонено как беспочвенное и необоснованное», — приводит слова президента ВВП «Матч ТВ».

14 июля в японской Фукуоке проходит заседании бюро World Aquatics.

Ранее Сальников заявил, что действия Международного олимпийского комитета вынуждают Россию бойкотировать соревнования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить