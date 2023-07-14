World Aquatics отклонила предложение Украины отстранить Всероссийскую федерацию плавания
- Gettyimages.ru
«На заседании бюро World Aquatics украинской стороной было предложено отстранить российскую и белорусскую федерации. Предложение было отклонено как беспочвенное и необоснованное», — приводит слова президента ВВП «Матч ТВ».
14 июля в японской Фукуоке проходит заседании бюро World Aquatics.
Ранее Сальников заявил, что действия Международного олимпийского комитета вынуждают Россию бойкотировать соревнования.