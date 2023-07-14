Карасёв: сразу после дерби «Спартак» — ЦСКА отключил все гаджеты

Российский судья Сергей Карасёв рассказал, как провёл первые дни после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — ЦСКА (2:1).

«Первым делом я отключил все гаджеты: два-три дня вообще ничего не читал и не смотрел. Потому что понимал — разговоров будет очень много: на ТВ, в медиа и соцсетях. «Спартак» — ЦСКА — знаковое событие», — цитирует Карасёва «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал, что «отрубился от внешнего мира» и начал открывать интернет только через неделю после матча, когда всё стихло. По его словам, не может матч таких соперников пройти гладко.

24 мая стало известно, что нападающего «Спартака» Александра Соболева дисквалифицировали на четыре игры РПЛ за неприличный жест в адрес Роши в матче 28-го тура чемпионата России. Также КДК РФС принял решение отменить красную карточку игрока армейцев.

После матча Роша заявил, что для него Соболев является «клоуном». «Спартак» обратился к КДК РФС с просьбой рассмотреть эти слова защитника.

Ранее защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о возможности получения российского гражданства.