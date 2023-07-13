TMZ: абсолютного чемпиона мира по боксу Хейни задержали за незаконное хранение оружия

Абсолютный чемпион мира по боксу американец Девин Хейни был задержан по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Автомобиль спортсмена был остановлен вечером 21 июля за небезопасную смену полосы движения и неиспользование сигнала поворота, однако боксёр не был за рулём транспортного средства, сообщает TMZ.

Отмечается, что во время обыска под водительским сидением был обнаружен полуавтоматический пистолет. Боксёра взяли под стражу из-за того, что машина был зарегистрирована на него. 13 июля Хейны был выпущен полицией под залог в $35 тысяч и должен явиться в суд в августе на слушания по этому делу.

На счету Хейни 30 боёв, из которых 15 нокаутом, и нет поражений.

Ранее руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) признало решение применить дисциплинарные санкции к защитнику «Мемфис Гриззлис» Джа Моранту из-за демонстрации огнестрельного оружия в социальных сетях.