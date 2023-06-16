НБА дисквалифицировала защитника «Мемфиса» Моранта на 25 матчей

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) признало решение применить дисциплинарные санкции к защитнику «Мемфис Гриззлис» Джа Моранту из-за демонстрации огнестрельного оружия в социальных сетях.

«Морант дисквалифицирован на 25 игр. Игрок «Мемфиса» повёл себя безответственно. Мы не можем позволить баскетболистам НБА появляться с оружием на публике», — сообщает пресс-служба лиги в соцсетях.

14 мая 23-летний баскетболист в очередной раз появился с оружием во время прямой трансляции в социальной сети. Скандально известный игрок показал в кадре на несколько секунд пистолет.

Морант в начале марта уже попадал в похожую ситуацию. Тогда он тоже появился на видео с пистолетом. После этого НБА начала расследование инцидента, а «Мемфис» отстранил игрока на несколько игр.

Ранее главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Тейлор Дженкинс отреагировал на ситуацию вокруг Моранта.