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НБА дисквалифицировала защитника «Мемфиса» Моранта на 25 матчей

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Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) признало решение применить дисциплинарные санкции к защитнику «Мемфис Гриззлис» Джа Моранту из-за демонстрации огнестрельного оружия в социальных сетях.
НБА дисквалифицировала защитника «Мемфиса» Моранта на 25 матчей
  • Gettyimages.ru

«Морант дисквалифицирован на 25 игр. Игрок «Мемфиса» повёл себя безответственно. Мы не можем позволить баскетболистам НБА появляться с оружием на публике», — сообщает пресс-служба лиги в соцсетях.

14 мая 23-летний баскетболист в очередной раз появился с оружием во время прямой трансляции в социальной сети. Скандально известный игрок показал в кадре на несколько секунд пистолет.

Морант в начале марта уже попадал в похожую ситуацию. Тогда он тоже появился на видео с пистолетом. После этого НБА начала расследование инцидента, а «Мемфис» отстранил игрока на несколько игр.

Ранее главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Тейлор Дженкинс отреагировал на ситуацию вокруг Моранта.

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