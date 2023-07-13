В ЛДПР предложили учредить собственные Олимпийские игры

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить собственные Олимпийские игры.

«ЛДПР предлагает учредить собственные Олимпийские игры, где во главе угла будут спортивные достижения, а не заработок денег на скандалах и хайпе. Здравая часть международного сообщества поддержит наше стремление основать и возглавить новое спортивное движение», — заявил Слуцкий в Telegram-канале.

13 июля стало известно, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) приняло решение не направлять официальное приглашение на летние Игры 2024 года сборным России и Белоруссии.

При этом в марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов не исключил, что российские спортсмены всё же не будут допущены к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.