Узнать больше

В ЛДПР предложили учредить собственные Олимпийские игры

Короткая ссылка
Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить собственные Олимпийские игры.
В ЛДПР предложили учредить собственные Олимпийские игры
  • РИА Новости

«ЛДПР предлагает учредить собственные Олимпийские игры, где во главе угла будут спортивные достижения, а не заработок денег на скандалах и хайпе. Здравая часть международного сообщества поддержит наше стремление основать и возглавить новое спортивное движение», — заявил Слуцкий в Telegram-канале. 

13 июля стало известно, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) приняло решение не направлять официальное приглашение на летние Игры 2024 года сборным России и Белоруссии.

При этом в марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов не исключил, что российские спортсмены всё же не будут допущены к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить