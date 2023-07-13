Фетисов пока не видит шансов на участие россиян в Олимпиаде 2024 года
- РИА Новости
«Если бы хотели нас допустить, такое решение давно бы приняли. Либо там ждут, пока закончится специальная военная операция. Можно только догадываться. Пока я не вижу никаких шансов», — цитирует Фетисова ТАСС.
13 июля стало известно, что руководство МОК приняло решение не направлять официальное приглашение на летние Игры 2024 года сборным России и Белоруссии. Крайний установленный срок — 26 июля.
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко не исключил обращение в судебные инстанции в связи с отстранением спортсменов из России от международных соревнований.