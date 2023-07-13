Агент Санчеса: мы ждём, когда «Спартак» решит вопрос с «Тоттенхэмом»

Агент Фернандо Вильярреал, представляющий интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, прокомментировал ход переговоров лондонского клуба со «Спартаком».

«Мы ждём, когда «Спартак» решит вопрос с «Тоттенхэмом», на нас пока никто не выходил. Так что на сегодня пока нет ничего конкретного», — цитирует Вильярреала «РБ Спорт».

По информации СМИ, красно-белые предложили «Тоттенхэму» около €8—10 млн за колумбийца.

В сезоне-2022/23 27-летний игрок провёл за «Тоттенхэм» 18 матчей в Английской премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.

Ранее руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что «Вест Хэм» рассчитался с московским клубом за аренду чешского полузащитника Алекса Крала.