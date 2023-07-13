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«Спартак» получил деньги от «Вест Хэма» за аренду Крала

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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что «Вест Хэм» рассчитался с московским клубом за аренду чешского полузащитника Алекса Крала.
«Спартак» получил деньги от «Вест Хэма» за аренду Крала
  • РИА Новости

«Да, клуб получил положенные средства ещё в конце июня», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Международная федерация футбола (ФИФА) в апреле обязала «Вест Хэм» выплатить «Спартаку» задолженность за аренду чешского полузащитника. 24-летний хавбек выступал за лондонский клуб в сезоне-2021/22.

В сентябре 2022 года красно-белые обратились в ФИФА по поводу взыскания с «Вест Хэма» задолженности из-за невыплаты части суммы за аренду полузащитника.

Ранее сообщалось, что Крал подписал контракт с немецким «Унионом».

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