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Футболист «Спартака» Крал подписал контракт с немецким «Унионом»

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Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал подписал контракт с немецким «Унионом».
Футболист «Спартака» Крал подписал контракт с немецким «Унионом»
  • Gettyimages.ru

«Переход в «Унион» — важный шаг для меня. Поскольку я познакомился с Бундеслигой в прошедшем сезоне, мне не составит труда к ней привыкнуть», — цитирует Крала пресс-служба клуба.

Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на один сезон. В сезоне-2022/23 Крал выступал за «Шальке» на правах аренды. Он сделал одну результативную передачу в 29 матчах за команду из Гельзенкирхена.

Ранее директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о решении ФИФА по делу полузащитника Николы Влашича.

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