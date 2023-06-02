Футболист «Спартака» Крал подписал контракт с немецким «Унионом»

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал подписал контракт с немецким «Унионом».

«Переход в «Унион» — важный шаг для меня. Поскольку я познакомился с Бундеслигой в прошедшем сезоне, мне не составит труда к ней привыкнуть», — цитирует Крала пресс-служба клуба.

Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на один сезон. В сезоне-2022/23 Крал выступал за «Шальке» на правах аренды. Он сделал одну результативную передачу в 29 матчах за команду из Гельзенкирхена.

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