ФИФА обязала «Вест Хэм» полностью погасить задолженность перед ЦСКА за трансфер Влашича

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о решении ФИФА по делу полузащитника Николы Влашича.

«Данный спор касается второго транша, около €9 млн, а также пени — 5% годовых. «Вест Хэм» обязали полностью погасить задолженность перед ЦСКА», — заявил Брейдо в своём Telegram-канале.

Он отметил, что у «Вест Хэма» есть 10 дней, чтобы запросить мотивировочную часть решения. После её получения у них будет ещё 21 день на обращение в CAS. Если этого не случится, то решение вступит в силу, и у клуба будет 45 дней на оплату.

Ранее сообщалось, что ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить «Спартаку» задолженность за аренду Алекса Крала.