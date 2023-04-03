ФИФА обязала «Вест Хэм» полностью погасить задолженность перед ЦСКА за трансфер Влашича

Короткая ссылка
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о решении ФИФА по делу полузащитника Николы Влашича.
ФИФА обязала «Вест Хэм» полностью погасить задолженность перед ЦСКА за трансфер Влашича
  • Gettyimages.ru

«Данный спор касается второго транша, около €9 млн, а также пени — 5% годовых. «Вест Хэм» обязали полностью погасить задолженность перед ЦСКА», — заявил Брейдо в своём Telegram-канале.

Он отметил, что у «Вест Хэма» есть 10 дней, чтобы запросить мотивировочную часть решения. После её получения у них будет ещё 21 день на обращение в CAS. Если этого не случится, то решение вступит в силу, и у клуба будет 45 дней на оплату.

Ранее сообщалось, что ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить «Спартаку» задолженность за аренду Алекса Крала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить