ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить «Спартаку» задолженность за аренду Крала

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Международная федерация футбола (ФИФА) обязала «Вест Хэм» выплатить «Спартаку» задолженность за аренду чешского полузащитника Алекса Крала.
ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить «Спартаку» задолженность за аренду Крала
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«Лондонцев обязали выплатить полную сумму по трансферному договору за аренду Алекса Крала плюс полагающиеся проценты», — приводит ТАСС заявление пресс-службы московской команды.

Отмечается, что если «Вест Хэм» не выплатит сумму в течение 45 дней, на клуб может быть наложен запрет на регистрацию новых игроков.

24-летний чех выступал за лондонский клуб на правах аренды из «Спартака» в сезоне-2021/22.

В сентябре 2022 года красно-белые обратились в ФИФА по поводу взыскания с «Вест Хэма» задолженности из-за невыплаты части суммы за аренду полузащитника.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на вызов Гильермо Абаскаля на заседание КДК РФС.

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