ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить «Спартаку» задолженность за аренду Крала

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала «Вест Хэм» выплатить «Спартаку» задолженность за аренду чешского полузащитника Алекса Крала.

«Лондонцев обязали выплатить полную сумму по трансферному договору за аренду Алекса Крала плюс полагающиеся проценты», — приводит ТАСС заявление пресс-службы московской команды.

Отмечается, что если «Вест Хэм» не выплатит сумму в течение 45 дней, на клуб может быть наложен запрет на регистрацию новых игроков.

24-летний чех выступал за лондонский клуб на правах аренды из «Спартака» в сезоне-2021/22.

В сентябре 2022 года красно-белые обратились в ФИФА по поводу взыскания с «Вест Хэма» задолженности из-за невыплаты части суммы за аренду полузащитника.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на вызов Гильермо Абаскаля на заседание КДК РФС.