В «Спартаке» отреагировали на вызов Абаскаля на заседание КДК РФС
- Gettyimages.ru
«Готовы пояснить и коллегам, и болельщикам: Гильермо Абаскаль в эмоциональной манере говорил о ситуации, которая сложилась на футбольном поле. Во избежание неточного перевода он это сам несколько раз отдельно уточнил ещё во время пресс-конференции», — заявил Зеленов.
В заявлении отмечается, что Абаскаль уважительно относится к арбитрам и их работе и он не имел намерений кого-либо задеть.
После матча с «Ахматом» в 21-м туре РПЛ Абаскаль заявил, что судьи позволили грозненцам тянуть время.
Ранее Абаскаль объяснил, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Ахматом».