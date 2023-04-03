В «Спартаке» отреагировали на вызов Абаскаля на заседание КДК РФС

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на вызов главного тренера клуба Гильермо Абаскаля на заседание комиссии контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

«Готовы пояснить и коллегам, и болельщикам: Гильермо Абаскаль в эмоциональной манере говорил о ситуации, которая сложилась на футбольном поле. Во избежание неточного перевода он это сам несколько раз отдельно уточнил ещё во время пресс-конференции», — заявил Зеленов.

В заявлении отмечается, что Абаскаль уважительно относится к арбитрам и их работе и он не имел намерений кого-либо задеть.

После матча с «Ахматом» в 21-м туре РПЛ Абаскаль заявил, что судьи позволили грозненцам тянуть время.

Ранее Абаскаль объяснил, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Ахматом».