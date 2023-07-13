Навка: Костомаров вернётся на лёд, потому что он сильный и всё преодолеет

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила уверенность, что её бывший партнёр по танцам на льду Роман Костомаров сумеет вернуться на лёд.

«Уверена, что он выйдет на лёд, не знаю, в каком качестве, но выйдет, я много с ним общаюсь, знаю, что это не так просто, но верю в его возвращение. Он очень сильный и преодолеет эту преграду», — цитирует Навку РИА Новости.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

27 июня стало известно, что 46-летний Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день, поскольку ему достаточно больно. 6 июля спортсмен сообщил, что его выписали из больницы.

Ранее Костомаров завёл аккаунт в Telegram.