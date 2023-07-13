Metaratings: экс-защитник «Лестера» Амарти может перейти в «Спартак»

Защитник сборной Ганы по футболу Дэниел Амарти может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

Красно-белым предложили рассмотреть кандидатуру 28-летнего ганского футболиста, который находится в статусе свободного агента, сообщает Metaratings.

Утверждается, что «Спартак» готов предложить ему зарплату в €2,5—3 млн в год.

Амарти в сезоне-2022/23 в составе «Лестера» провёл 24 матча во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. До переезда в Англию он выступал за «Юргорден» и «Копенгаген». Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €12 млн.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» проявляют интерес к защитнику ФК «Црвена звезда» Страхине Эраковичу.