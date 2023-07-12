«Спортски Журнал»: «Зенит» и «Спартак» интересуются сербским защитником Эраковичем
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- © IMAGO/Marko Metlas
Как сообщает «Спортски Журнал», «Црвена звезда» хочет получить за 22-летнего серба больше, чем за полузащитника Марко Груича, который перешёл в «Ливерпуль» за €6 млн.
По информации источника, в 2022 году сербский клуб отклонил предложение по защитнику в размере €6 млн.
При этом отмечается, что Эракович хочет выступать в Западной Европе, но готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в России.
Ранее в «Спартаке» рассказали о ходе переговоров о продлении контракта с защитником Георгием Джикией.