«Спортски Журнал»: «Зенит» и «Спартак» интересуются сербским защитником Эраковичем

Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» проявляют интерес к защитнику ФК «Црвена звезда» Страхине Эраковичу.

Как сообщает «Спортски Журнал», «Црвена звезда» хочет получить за 22-летнего серба больше, чем за полузащитника Марко Груича, который перешёл в «Ливерпуль» за €6 млн.

По информации источника, в 2022 году сербский клуб отклонил предложение по защитнику в размере €6 млн.

При этом отмечается, что Эракович хочет выступать в Западной Европе, но готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в России.

Ранее в «Спартаке» рассказали о ходе переговоров о продлении контракта с защитником Георгием Джикией.