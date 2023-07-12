Гендиректор «Спартака» Малышев рассказал о ходе переговоров о продлении контракта с Джикией

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном продлении контракта с защитником красно-белых Георгием Джикией.

«Ведёт ли «Спартак» переговоры с Джикией о продлении контракта? Он — наш капитан и лидер обороны. На данный момент никаких деталей контрактов и условий продления я бы не хотел выдавать», — приводит слова Малышева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 29-летний Джикия сыграл в 30 матчах за команду во всех турнирах, сделал две результативные передачи и забил один мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €8 млн.

Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес поприветствовал новичков команды Хесуса Медину и Тео Бонгонда.