РИА Новости: Тарасова и Морозов не готовятся к предстоящему сезону
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В ближайшее время фигуристы будут готовиться к шоу Ильи Авербуха, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Фигуристы тренируются в группе Этери Тутберидзе с весны 2021 года.
При этом Тарасова и Морозов недавно признались, что не хотели приостанавливать карьеру после Олимпиады.
На Играх в Пекине пара завоевала серебряные медали. Фигуристы также являются трёхкратными призёрами первенства планеты и двукратными победителями чемпионата Европы.
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