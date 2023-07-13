РИА Новости: Тарасова и Морозов не готовятся к предстоящему сезону

Серебряные призёры Олимпийских игр в парном фигурном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов могут пропустить новый сезон.

В ближайшее время фигуристы будут готовиться к шоу Ильи Авербуха, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Фигуристы тренируются в группе Этери Тутберидзе с весны 2021 года.

При этом Тарасова и Морозов недавно признались, что не хотели приостанавливать карьеру после Олимпиады.

На Играх в Пекине пара завоевала серебряные медали. Фигуристы также являются трёхкратными призёрами первенства планеты и двукратными победителями чемпионата Европы.

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