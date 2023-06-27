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Фигуристка Рязанова рассказала, как смогла улететь из Китая во время пандемии

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Вице-чемпионка России в танцах на льду Екатерина Рязанова вспомнила, как смогла улететь из Китая во время пандемии коронавируса.
Фигуристка Рязанова рассказала, как смогла улететь из Китая во время пандемии
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Началась пандемия. Всех фигуристов школы и шорт-трек закрыли на базе. Поскольку никаких других постояльцев в гостинице не было, там начали очень жёстко экономить электричество, в помещениях возник жуткий холод, просто адский. У меня получилось улететь чуть раньше, когда пассажирское сообщение ещё не было полностью перекрыто. Летела через Иркутск, с длинной и достаточно тяжёлой пересадкой, с кучей приключений: в Китае было достаточно тепло, а в Иркутске чуть ли не 40-градусный мороз. Ну а в Москве стало понятно, что это всё надолго, и я уже точно никуда не улечу. Тем более что Китай к тому времени закрылся полностью. Вот и начала потихоньку работать, где придётся. У Аделины Сотниковой, у Олега Волкова, сверх этого какие-то подкатки брала. А спустя некоторое время узнала, что у Алексея Юрьевича (Горшкова. — RT) образовалась свободная ставка хореографа. И мы сработались», — заявила Рязанова в интервью RT.

Ранее Рязанова объяснила, почему Пападакис и Сизерон произвели революцию в танцах на льду.

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