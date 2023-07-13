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Кожевникова начала заниматься спортом ради любви родителей

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Призёр двух Олимпийских игр в лыжном фристайле Елизавета Кожевникова рассказала, ради чего начала заниматься спортом.
Кожевникова начала заниматься спортом ради любви родителей
  • Gettyimages.ru

«Я начала серьёзно тренироваться ради зарабатывания любви собственных родителей, в основном отца. Потом это переросло в интроект. То есть идея уже существует, она вбита в сознание, пустила корни: я потратила время, немалые усилия, знаю, что могу быть хорошим спортсменом, могу добиться определённых результатов… Точно могу сказать, что во второй половине карьеры мной руководили именно эти соображения», — рассказала Кожевникова в интервью RT.

Ранее Кожевникова заявила, что болельщики являются значимой точкой опоры для спортсмена.

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