Кожевникова начала заниматься спортом ради любви родителей

Призёр двух Олимпийских игр в лыжном фристайле Елизавета Кожевникова рассказала, ради чего начала заниматься спортом.

«Я начала серьёзно тренироваться ради зарабатывания любви собственных родителей, в основном отца. Потом это переросло в интроект. То есть идея уже существует, она вбита в сознание, пустила корни: я потратила время, немалые усилия, знаю, что могу быть хорошим спортсменом, могу добиться определённых результатов… Точно могу сказать, что во второй половине карьеры мной руководили именно эти соображения», — рассказала Кожевникова в интервью RT.

Ранее Кожевникова заявила, что болельщики являются значимой точкой опоры для спортсмена.