Кожевникова: болельщики являются значимой точкой опоры для спортсмена

Призёр двух Олимпийских игр в лыжном фристайле Елизавета Кожевникова заявила, что спортсмену важно чувствовать любовь и поддержку.

«Любому приятно слышать похвалу в свой адрес, поскольку при этом происходит выброс дофамина — гормона удовольствия. Фанаты и правда являются значимой точкой опоры для атлета, но здесь очень важно, чтобы человек сам умел воспринимать реальность такой, как она есть. Если в его картину мира встроена идея о том, что здоровая критика стимулирует развитие, тогда, как говорится, прогноз благоприятен: способность воспринимать чужие замечания и извлекать из них пользу является драйвером роста. Панегирики не будут мешать.

Но многое зависит не только от окружения. Давайте разберёмся, что происходит, если человек зависим от дофамина. Во-первых, он начинает бояться любой критики и любых ошибок. У него либо прекращается, либо сильно замедляется личностный рост. Он перестаёт понимать, где его слабые места, нарушается способность к адекватной самооценке. Пока его не похвалят, он не чувствует, что он хорош. И обратное тоже верно: если он хорош, но его не похвалили, он начинает думать, что отработал плохо.

Это становится настолько болезненным, что со временем человек начинает избегать всякой, даже полезной обратной связи. Ну а если критическая информация до спортсмена не доходит (неважно, по какой причине — лицемерного фан-клуба или чрезмерно любящих родителей), процесс развития блокируется. И атлет вместо того, чтобы прагматично работать, начинает везде бессознательно искать подтверждение собственного величия», — сказала Кожевникова в интервью RT.

Ранее Кожевникова заявила, что российские спортсмены лишились возможности получать высокие гонорары.