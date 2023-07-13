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Мексика и Панама сыграют в финале Золотого кубка КОНКАКАФ

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Определились участники финального матча Золотого кубка Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
Мексика и Панама сыграют в финале Золотого кубка КОНКАКАФ
  • Gettyimages.ru

В первой полуфинальной встрече сборная Мексики разгромила Ямайку со счётом 3:0. В составе мексиканской сборной забитыми мячами отметились Хенри Мартин, Луис Чавес и Роберто Альварадо.

В другой игре 1/2 финала команда Панамы обыграла США в серии пенальти — 5:4. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1. У панамцев забил Иван Андерсон, у американцев — Хесус Феррейра.

Финал состоится 17 июля в Лос-Анджелесе и начнётся в 02:30 мск.

Ранее сообщалось, что футболисты США и Канады устроили массовую драку после четвертьфинального матча Золотого кубка КОНКАКАФ.

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