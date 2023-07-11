Игроки США и Канады устроили массовую драку после четвертьфинала КОНКАКАФ

Сборная США одержала победу над командой Канады в четвертьфинале Золотого кубка Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

После финального свистка игроки команд устроили массовую драку. Причиной стало то, что американцы насмехались над канадцами. Разнимать потасовку пришлось охранникам и тренерским штабам.

Основное и дополнительное время завершилось со счётом 2:2. В серии пенальти точнее оказались игроки из сборной США. В полуфинале американцы сыграют с командой Панамы.

Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Золотого кубка КОНКАКАФ.