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Игроки США и Канады устроили массовую драку после четвертьфинала КОНКАКАФ

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Сборная США одержала победу над командой Канады в четвертьфинале Золотого кубка Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
Игроки США и Канады устроили массовую драку после четвертьфинала КОНКАКАФ
  • AP
  • © Michael Conroy

После финального свистка игроки команд устроили массовую драку. Причиной стало то, что американцы насмехались над канадцами. Разнимать потасовку пришлось охранникам и тренерским штабам.

Основное и дополнительное время завершилось со счётом 2:2. В серии пенальти точнее оказались игроки из сборной США. В полуфинале американцы сыграют с командой Панамы.

Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Золотого кубка КОНКАКАФ.

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