Игроки США и Канады устроили массовую драку после четвертьфинала КОНКАКАФ
- AP
- © Michael Conroy
После финального свистка игроки команд устроили массовую драку. Причиной стало то, что американцы насмехались над канадцами. Разнимать потасовку пришлось охранникам и тренерским штабам.
Основное и дополнительное время завершилось со счётом 2:2. В серии пенальти точнее оказались игроки из сборной США. В полуфинале американцы сыграют с командой Панамы.
Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Золотого кубка КОНКАКАФ.