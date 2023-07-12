Узнать больше

Гаджиев заявил, что хочет видеть Дзагоева в махачкалинском «Динамо»

Короткая ссылка
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном подписании бывшего полузащитника московского ЦСКА Алана Дзагоева.
Гаджиев заявил, что хочет видеть Дзагоева в махачкалинском «Динамо»
  • © пресс-служба ФК "Рубин"

«С Дзагоевым мы не общались, но, конечно, он большой футболист. Надо просто понимать, чего Алан хочет. Также важно знать его состояние здоровья», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

Президент «Динамо» заявил, что будет рад видеть 33-летнего россиянина в махачкалинском клубе.

«Конечно, будем рады видеть Дзагоева в нашем клубе», — сказал он.

Полузащитник является свободным агентом после завершения контракта с «Рубином».

Дзагоев до перехода в казанский клуб играл за ЦСКА, в составе которого завоевал 11 трофеев. Также на его счету 59 матчей за сборную России.

Ранее генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов заявил, что клуб не будет продлевать контракт с Дзагоевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить