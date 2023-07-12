Гаджиев заявил, что хочет видеть Дзагоева в махачкалинском «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном подписании бывшего полузащитника московского ЦСКА Алана Дзагоева.

«С Дзагоевым мы не общались, но, конечно, он большой футболист. Надо просто понимать, чего Алан хочет. Также важно знать его состояние здоровья», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

Президент «Динамо» заявил, что будет рад видеть 33-летнего россиянина в махачкалинском клубе.

«Конечно, будем рады видеть Дзагоева в нашем клубе», — сказал он.

Полузащитник является свободным агентом после завершения контракта с «Рубином».

Дзагоев до перехода в казанский клуб играл за ЦСКА, в составе которого завоевал 11 трофеев. Также на его счету 59 матчей за сборную России.

Ранее генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов заявил, что клуб не будет продлевать контракт с Дзагоевым.