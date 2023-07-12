В «Рубине» исключили продление контракта с Дзагоевым

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал, что казанский клуб принял решение не предлагать новый контракт полузащитнику Алану Дзагоеву.

«Контракт Алана закончился и продлён не будет. Это больше вопросы к главному тренеру. Он классный футболист с богатейшим опытом, но это решение тренера», — цитирует Айбатова «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 полузащитник сыграл в 20 матчах «Рубина», забил три мяча и сделал две результативные передачи. Контракт хавбека с казанским клубом истёк 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Дзагоев не приехал на медобследование «Рубина».