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УЕФА завёл дело из-за беспорядков на матче квалификации Лиги чемпионов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завёл дисциплинарное дело из-за беспорядков во время матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между израильским «Маккаби» из Хайфы и мальтийским «Хамрун Спартанс».
УЕФА завёл дело из-за беспорядков на матче квалификации Лиги чемпионов
  • AFP
  • © FABRICE COFFRINI

Как сообщается на сайте УЕФА, «Маккаби» и «Хамрун Спартанс» инкриминируются массовые беспорядки и метание предметов.

Израильская команда также обвиняется в применении пиротехники болельщиками.

Встреча проходила 11 июля на Мальте и была остановлена во втором тайме при счёте 2:0 в пользу «Маккаби». Израильские болельщики кидали фаеры на трибуны, где располагались болельщики «Хамрун Спартанс». После начала беспорядков с сектора мальтийской команды стало доноситься скандирование «Палестина». Игра возобновилась примерно через 45 минут и завершилась победой со счётом 4:0.

Ранее сообщалось, что фанат сборной Мексики ударил другого болельщика ножом во время матча третьего тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна с командой Катара.

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