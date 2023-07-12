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РФС ожидает выдачи лицензионного соглашения провайдеру системы офсайдных линий

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В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) прокомментировали информацию о том, что матч за Суперкубок России между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» и первые туры нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут без использования офсайдных линий.
РФС ожидает выдачи лицензионного соглашения провайдеру системы офсайдных линий
  • РИА Новости

«Матч за Суперкубок России пройдёт с использованием системы VAR. Мы ожидаем от ФИФА выдачи лицензионного соглашения компании — провайдеру системы офсайдных линий. Без этих документов не имеем права заключать договор на приобретение системы», — сообщили в РФС телеканалу «Матч ТВ».

Встреча между ЦСКА и «Зенитом» состоится 15 июля. Игра пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани и начнётся в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций задерживают сертификацию лицензионного соглашения с китайской компанией — провайдером системы офсайдных линий.

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