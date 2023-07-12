РФС ожидает выдачи лицензионного соглашения провайдеру системы офсайдных линий
- РИА Новости
«Матч за Суперкубок России пройдёт с использованием системы VAR. Мы ожидаем от ФИФА выдачи лицензионного соглашения компании — провайдеру системы офсайдных линий. Без этих документов не имеем права заключать договор на приобретение системы», — сообщили в РФС телеканалу «Матч ТВ».
Встреча между ЦСКА и «Зенитом» состоится 15 июля. Игра пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани и начнётся в 17:00 мск.
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций задерживают сертификацию лицензионного соглашения с китайской компанией — провайдером системы офсайдных линий.