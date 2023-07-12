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Карпов: матчи первых туров РПЛ пройдут без использования офсайдных линий

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Стало известно, что матчи первых туров РПЛ пройдут без использования офсайдных линий.
Карпов: матчи первых туров РПЛ пройдут без использования офсайдных линий
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, ФИФА задерживает согласование лицензии с китайской компанией. Китайская компания ожидает, что это произойдёт не ранее чем через три недели.

По информации источника, первые туры РПЛ и Суперкубок пройдут без использования офсайдных линий.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдёт 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра начнётся в 17:00 мск.

Напомним, что московский клуб выиграл Кубок России, обыграв в финале «Краснодар». «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля 2023 года.

Ранее стал известен состав правления Российской премьер-лиги.

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