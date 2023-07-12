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Стал известен состав правления Российской премьер-лиги

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Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) утвердили состав правления организации.
Стал известен состав правления Российской премьер-лиги
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РПЛ, в состав правления вошли президент РПЛ Александр Алаев, исполнительный директор Сергей Чебан, генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, президент «Урала» Григорий Иванов, генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров и исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов.

Уточняется, что данный состав избран на один год.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля 2023 года.

Ранее Бабаев сообщил, что ЦСКА пока не получил деньги за переход Медины в «Спартак».

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