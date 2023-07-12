Бабаев сообщил, что ЦСКА пока не получил деньги за переход Медины в «Спартак»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что армейский клуб на данный момент не получил деньги от «Спартака» за переход полузащитника Хесуса Медины.

«Выгоден ли для ЦСКА переход Медины? Сейчас будет общее собрание клубов, поговорим по вопросам лиги, а потом уже по трансферам. ЦСКА пока не получил деньги за переход», — цитирует Бабаева ТАСС.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.

26-летний парагваец выступал за ЦСКА с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выплатил ЦСКА сумму трансфера Медины одним траншем.