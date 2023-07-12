Бабаев сообщил, что ЦСКА пока не получил деньги за переход Медины в «Спартак»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Выгоден ли для ЦСКА переход Медины? Сейчас будет общее собрание клубов, поговорим по вопросам лиги, а потом уже по трансферам. ЦСКА пока не получил деньги за переход», — цитирует Бабаева ТАСС.
10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.
26-летний парагваец выступал за ЦСКА с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.
Ранее сообщалось, что «Спартак» выплатил ЦСКА сумму трансфера Медины одним траншем.