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«Динамо» объявило о переходе Шиманьского в «Фенербахче»

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Полузащитник московского «Динамо» Себастиан Шиманьски перейдёт в стамбульский «Фенербахче».
«Динамо» объявило о переходе Шиманьского в «Фенербахче»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Как сообщает пресс-служба «Динамо», клубы достигли соглашения о трансфере 24-летнего поляка.

Полузащитник, выступавший в прошедшем сезоне на правах аренды за роттердамский «Фейеноорд», оформил полноценный переход в «Фенербахче».

Шиманьски играл за бело-голубых с 2019 по 2022 год. В составе московской команды он провёл 85 матчей, забил восемь мячей и отдал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» может выкупить часть прав на полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна за €8 млн.

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