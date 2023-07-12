«Динамо» объявило о переходе Шиманьского в «Фенербахче»

Полузащитник московского «Динамо» Себастиан Шиманьски перейдёт в стамбульский «Фенербахче».

Как сообщает пресс-служба «Динамо», клубы достигли соглашения о трансфере 24-летнего поляка.

Полузащитник, выступавший в прошедшем сезоне на правах аренды за роттердамский «Фейеноорд», оформил полноценный переход в «Фенербахче».

Шиманьски играл за бело-голубых с 2019 по 2022 год. В составе московской команды он провёл 85 матчей, забил восемь мячей и отдал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» может выкупить часть прав на полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна за €8 млн.