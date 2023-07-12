Metaratings: «Торино» и «Верона» готовы потратить €5—6 млн на Миранчука

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Metaratings.ru, «Верона» и «Торино» готовы потратить на выкуп трансфера Миранчука €5—6 млн.

По информации источника, «Аталанту» не устраивает предложенная сумма. Клуб планирует выручить около €8—9 млн.

В сезоне-2022/23 российский футболист провёл 31 матч в Серии А, где забил четыре мяча и шесть раз ассистировал партнёрам. Он выступал за туринский клуб на правах аренды.

Ранее Вадим Шпинёв, агент Алексея Миранчука, высказался о будущем своего клиента.