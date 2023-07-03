Агент Миранчука: Алексей начнёт подготовку к новому сезону в «Аталанте»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника сборной России Алексея Миранчука, высказался о будущем своего клиента.

«Да, Алексей начнёт подготовку к новому сезону в «Аталанте» из расчёта действующего трудового договора. Что здесь необычного? Это очевидные вещи. Что касается будущего Алексея, то мы с партнёрами договорились ничего не комментировать», — цитирует Шпинёва «РБ Спорт».

Как сообщает calciomercato.com, клубы не могут найти общий язык, в связи с чем боссы «Торино», в частности спортивный директор Давиде Вагнати, параллельно ищут других кандидатов для усиления.

Отмечается, что сам россиянин хочет остаться в стане «быков».

В минувшем сезоне российский футболист провёл 31 матч в Серии А, где забил четыре мяча и шесть раз ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что Миранчук не будет арендован «Вероной».