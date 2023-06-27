Источник опроверг сообщения об аренде Миранчука в «Верону»

Источник, близкий к окружению российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, опроверг сообщения об аренде футболиста в «Верону».

«Информация о том, что Миранчук может перейти в «Верону», не соответствует действительности», — приводит слова источника Sport24.

Как сообщало издание Tuttomercatoweb, «Верона» хочет взять Миранчука в аренду с последующим правом выкупа. Клуб готов подписать россиянина, даже если его зарплата ударит по бюджету.

В прошедшем сезоне 27‑летний россиянин забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач в 31 матче за туринцев. 16 июня стало известно, что «Торино» готов заплатить за выкуп прав на Миранчука не более €7 млн.

Ранее сообщалось, что «Торино» и «Аталанта» приостановили переговоры по трансферу Миранчука.