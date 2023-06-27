Источник опроверг сообщения об аренде Миранчука в «Верону»
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«Информация о том, что Миранчук может перейти в «Верону», не соответствует действительности», — приводит слова источника Sport24.
Как сообщало издание Tuttomercatoweb, «Верона» хочет взять Миранчука в аренду с последующим правом выкупа. Клуб готов подписать россиянина, даже если его зарплата ударит по бюджету.
В прошедшем сезоне 27‑летний россиянин забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач в 31 матче за туринцев. 16 июня стало известно, что «Торино» готов заплатить за выкуп прав на Миранчука не более €7 млн.
Ранее сообщалось, что «Торино» и «Аталанта» приостановили переговоры по трансферу Миранчука.