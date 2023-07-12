Кечинов о Кузяеве в «Гавре»: в 30 лет решиться на такой шаг — респект

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о переходе полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Далер большой молодец, что решился на этот шаг, жертвуя большими деньгами, которые он получал в «Зените». Он решил поиграть в сильном чемпионате. Здесь просто респект ему», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

12 июля россиянин на правах свободного агента подписал контракт сроком на два года.

«Гавр» в минувшем сезоне стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Франции и вышел в элиту.

В сезоне-2022/23 Кузяев забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Ранее Карпин назвал переход Кузяева в «Гавр» шагом вперёд.