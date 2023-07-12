Кечинов о Кузяеве в «Гавре»: в 30 лет решиться на такой шаг — респект
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«Далер большой молодец, что решился на этот шаг, жертвуя большими деньгами, которые он получал в «Зените». Он решил поиграть в сильном чемпионате. Здесь просто респект ему», — цитирует Кечинова «Чемпионат».
12 июля россиянин на правах свободного агента подписал контракт сроком на два года.
«Гавр» в минувшем сезоне стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Франции и вышел в элиту.
В сезоне-2022/23 Кузяев забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.
Ранее Карпин назвал переход Кузяева в «Гавр» шагом вперёд.