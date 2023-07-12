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В сборной Бразилии заявили, что «Зенит» угрожал Клаудиньо и Малкому расторжением контракта

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Директор по развитию Бразильской конфедерации футбола Жуниньо Паулиста объяснил, почему футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком не были вызваны на чемпионат мира 2022-го в Катар.
В сборной Бразилии заявили, что «Зенит» угрожал Клаудиньо и Малкому расторжением контракта
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Скажу за себя: мне не понравилось их отношение к сборной, о чём я сообщил футболистам. Руководители «Зенита» давили на футболистов, делали это в бесчеловечной форме, угрожая расторжением контракта», — приводит слова Паулисты ESPN.com.br.

Он также подчеркнул, что на футболистов оказывалось большое давление. По его словам, он был разочарован из-за отказа Малкома и Клаудиньо приехать в национальную команду.

Малком в сезоне-2022/23 забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне Клаудиньо забил пять мячей и отдал 12 результативных передач в 30 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Клаудиньо прокомментировал своё будущее в санкт-петербургском клубе.

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