В сборной Бразилии заявили, что «Зенит» угрожал Клаудиньо и Малкому расторжением контракта

Директор по развитию Бразильской конфедерации футбола Жуниньо Паулиста объяснил, почему футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком не были вызваны на чемпионат мира 2022-го в Катар.

«Скажу за себя: мне не понравилось их отношение к сборной, о чём я сообщил футболистам. Руководители «Зенита» давили на футболистов, делали это в бесчеловечной форме, угрожая расторжением контракта», — приводит слова Паулисты ESPN.com.br.

Он также подчеркнул, что на футболистов оказывалось большое давление. По его словам, он был разочарован из-за отказа Малкома и Клаудиньо приехать в национальную команду.

Малком в сезоне-2022/23 забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне Клаудиньо забил пять мячей и отдал 12 результативных передач в 30 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Клаудиньо прокомментировал своё будущее в санкт-петербургском клубе.