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Клаудиньо: я останусь в «Зените», хотя Вендел собирается перейти в другую команду

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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал своё будущее в санкт-петербургском клубе.
Клаудиньо: я останусь в «Зените», хотя Вендел собирается перейти в другую команду
  • Gettyimages.ru

«Я ничего не знаю про интерес со стороны «Фламенго». Всеми этими вопросами занимается агент. В следующем сезоне я буду играть в «Зените». Я счастлив здесь. Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь здесь», — цитирует игрока Metaratings.

В прошедшем сезоне Клаудиньо забил пять мячей и отдал 12 результативных передач в 30 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

30 июня стало известно, что футболист согласился перейти в бразильский «Фламенго». Отмечалось, что «Зенит» попросит за трансфер не менее €12 млн.

Ранее Матео Кассьерра высказался о чемпионстве «Зенита» в прошедшем сезоне.

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