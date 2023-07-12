Гендиректор «Рубина» объяснил подписание контракта с Рыбусом

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался о подписании клубом защитника Мацея Рыбуса.

«В первую очередь Мацей Рыбус привлёк главного тренера. Что касаемо его возраста, сами можете знать примеры Сергея Семака, Сесара Наваса, Гёкдениза Карадениза, которые тоже играли в этом возрасте. Почему его предпочли Терехову? А это уже вопрос главному тренеру», — цитирует Айбатова Sport24.

Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента. Его соглашение рассчитано на один год.

Команда из столицы Татарстана одержала победу в чемпионате России в Первой лиге в сезоне-2022/23 и напрямую пробилась в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее Рыбус признался, что в «Спартаке» у него многое не получилось.