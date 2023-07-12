Агент Карраскаля опроверг информацию о переходе колумбийца в «Атлетико Паранаэнсе»
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«Карраскаль может перейти в «Атлетико Паранаэнсе»? Нет, это неправда», — цитирует Лопеса Sport24.
По информации журналиста Ивана Карпова, «Атлетико Паранаэнсе» хочет арендовать полузащитника с опцией обязательного выкупа.
В сезоне-2022/23 24-летний Карраскаль принял участие в 34 матчах в составе ЦСКА во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.
Ранее в ЦСКА подтвердили интерес «Атлетико Паранаэнсе» к Карраскалю.