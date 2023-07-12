Агент Карраскаля опроверг информацию о переходе колумбийца в «Атлетико Паранаэнсе»

Родриго Лопес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля высказался о переходе своего клиента в «Атлетико Паранаэнсе».

«Карраскаль может перейти в «Атлетико Паранаэнсе»? Нет, это неправда», — цитирует Лопеса Sport24.

По информации журналиста Ивана Карпова, «Атлетико Паранаэнсе» хочет арендовать полузащитника с опцией обязательного выкупа.

В сезоне-2022/23 24-летний Карраскаль принял участие в 34 матчах в составе ЦСКА во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее в ЦСКА подтвердили интерес «Атлетико Паранаэнсе» к Карраскалю.