В ЦСКА подтвердили интерес «Атлетико Паранаэнсе» к Карраскалю

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о том, что бразильский «Атлетико Паранаэнсе» планирует арендовать полузащитника команды Хорхе Карраскаля.

«Интерес к игроку есть, но на данном этапе мы бы предпочли обойтись без деталей», — цитирует Брейдо «Матч ТВ».

По информации журналиста Ивана Карпова, «Атлетико Паранаэнсе» хочет арендовать полузащитника с опцией обязательного выкупа.

В сезоне-2022/23 24-летний Карраскаль принял участие в 34 матчах в составе ЦСКА во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Карраскаль не входит в сферу интересов «Спартака».