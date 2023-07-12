Думбия: в России я настолько замёрз, что стоял под горячим душем и плакал
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- © Dmitry Golubovich
«Вспоминается моя первая зима. Я столкнулся с морозами, которых раньше никогда не видел. Чуть не околел! Дома сразу побежал в ванную. Я настолько замёрз, что стоял под горячим душем и плакал», — цитирует Думбию «Спорт-Экспресс».
Думбия выступал за армейцев с 2010 по 2015 год. На счету нападающего 66 голов в 108 матчах за красно-синих.
8 июля игрок принял участие в Братском кубке с «Динамо» (0:5). После игры футболист вышел на церемонию награждения игроков ЦСКА за второе место по итогам сезона-2022/23 в РПЛ.
Ранее Думбия исключил возвращение в РПЛ.