ЦСКА может приобрести полузащитника «Зенита» Сутормина

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может перейти в ЦСКА в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Карен Саркисян в своём Telegram-канале, в услугах 29-летнего россиянина заинтересован лично главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

В сезоне-2022/23 Сутормин принял участие в 20 матчах во всех турнирах за петербургский клуб и не отличился результативными действиями. Контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее в ЦСКА подтвердили интерес «Атлетико Паранаэнсе» к Карраскалю.