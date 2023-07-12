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ЦСКА может приобрести полузащитника «Зенита» Сутормина

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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может перейти в ЦСКА в летнее трансферное окно.
ЦСКА может приобрести полузащитника «Зенита» Сутормина
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Как сообщает журналист Карен Саркисян в своём Telegram-канале, в услугах 29-летнего россиянина заинтересован лично главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

В сезоне-2022/23 Сутормин принял участие в 20 матчах во всех турнирах за петербургский клуб и не отличился результативными действиями. Контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее в ЦСКА подтвердили интерес «Атлетико Паранаэнсе» к Карраскалю.

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