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РИА Новости: «Динамо» получило предложение по Захаряну от «Фейеноорда»

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в «Фейеноорде».
РИА Новости: «Динамо» получило предложение по Захаряну от «Фейеноорда»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«К Захаряну есть интерес со стороны клубов из Италии, Португалии и Нидерландов. У «Динамо» есть предложение от «Фейеноорда». За игрока будет борьба», — приводит слова источника РИА Новости.

Прошлым летом «Челси» был готов приобрести Захаряна. Однако осуществить трансфер не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» планирует подписать Захаряна этим летом.

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