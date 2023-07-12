РИА Новости: «Динамо» получило предложение по Захаряну от «Фейеноорда»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в «Фейеноорде».

«К Захаряну есть интерес со стороны клубов из Италии, Португалии и Нидерландов. У «Динамо» есть предложение от «Фейеноорда». За игрока будет борьба», — приводит слова источника РИА Новости.

Прошлым летом «Челси» был готов приобрести Захаряна. Однако осуществить трансфер не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» планирует подписать Захаряна этим летом.