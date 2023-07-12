Медина: рассчитываю, что смогу как можно скорее вписаться в коллектив «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассчитывает быстро влиться в новый коллектив.

«Рассчитываю, что смогу как можно скорее вписаться в коллектив. Впервые я взял 19-й номер, потому что «десятка» была занята, и я просто сложил цифры «1» и «9». Это было ещё в детстве. А потом я полюбил этот номер, и он стал для меня родным», — приводит слова Медины пресс-служба «Спартака».

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.

26-летний парагваец выступал за ЦСКА с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выплатил ЦСКА сумму трансфера Медины одним траншем.