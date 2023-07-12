Mirror: «Аль-Насру» Роналду запретили регистрировать новых игроков из-за долга за экс-нападающего ЦСКА
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Как сообщает Mirror, «Аль-Наср» не перевёл «Лестер Сити» дополнительные выплаты за трансфер бывшего нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы, который перешёл в саудовский клуб в 2018 году. Нигериец покинул красно-синих в октябре 2020 года.
С 2023 года Роналду выступает за «Аль-Наср». Контракт форварда с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 30 июня 2025 года. В прошедшем сезоне он забил 14 мячей и отдал две результативные передачи в 19 матчах за команду.
Ранее сестра Роналду рассказала, что игрок никогда не пил алкоголь.